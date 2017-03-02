有片】陸翼龍Ⅱ無人機首飛成功
大陸翼龍II無人機日前首飛成功，翼龍II除具備一般無人機偵察和監視功能外，武器方面可掛載12枚飛彈，搭配一系列空對地攻擊武器。翼龍II將將成為解放軍空軍重要武器裝備。
新華社報導，翼龍II翼展超過20米，最大起飛重量達4.2噸，可實現20小時持續任務續航，最大飛行高度為9000公尺，最大飛行速度達每小時370公里。
翼龍II擁有6個外掛點，可攜帶約480公斤的武器彈藥，包括各種精確制導彈藥，對空、對海和對陸導彈等，打擊能力強大。
2月28日中國航空工業集團公司表示，中國自主研製的新型長航時偵察打擊一體型多用途無人機—翼龍Ⅱ無人機近日在中國西北某高原機場首飛成功。
此次首飛成功，標誌著中國新一代偵察打擊無人機的誕生，中國成為全世界繼美國之後具備新一代無人機研製能力的國家。翼龍Ⅱ也是中國首款裝配渦輪螺旋槳發動機的無人機。
和第一代翼龍比較，總設計師李屹東表示，翼龍Ⅱ比第一代翼龍性能提升不少。包括使用推力更強的國產引擎，機體全面擴大，氣動佈局優化，速度和續航等性能指標全面提高，其武器載荷也提升。
(中時電子報)
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