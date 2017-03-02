嘉藥精油需求大 統一佳佳捐贈挹注教學使用

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統一佳佳公司致贈嘉南藥理大學休閒保健管理系價值82萬元的按摩精油8箱，提供師生教學使用。(曹婷婷攝)

近年國人養生保健意識抬頭，相關產業人力需求明顯增加，統一集團旗下統一佳佳公司，主攻SPA芳療和健身運動市場，為培育從事芳香保健專業人才，統一佳佳公司特別致贈嘉南藥理大學休閒保健管理系價值82萬元的按摩精油8箱，提供師生教學使用。

嘉藥表示，休閒保健管理系開設「芳香保健實作」專業課程，除訓練學生瞭解精油種類與相關知識外，也需應用各種精油實作練習按摩手法，讓同學熟練精油調製與按摩手技運用，並協助通過證照考試，獲贈精油，挹注教學現場使用精油的需求。

統一佳佳公司經理鄭玉玲本身為嘉藥畢業校友，本著回饋母校心意，捐贈精油嘉惠學弟妹。她說，公司認同嘉藥休閒系的辦學理念，特捐贈「勻體舒壓按摩油」、「男性生理按摩油」及「女性生理按摩油」按摩精油，提供系上芳療保健課程與輔導考照等教學研究之用。

(中時)