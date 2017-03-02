WBC》16強系列報導之7─前3屆首輪止步 澳洲今有大聯盟投手助陣
澳洲隊前3屆經典賽都未缺席，雖然陣中都有具大聯盟資歷的球員在列，另還有小聯盟球員，但戰績都不理想，3屆只拿下1勝，去年更是3連敗淘汰，從未闖進第2輪。今年澳洲隊在首輪與日本隊、古巴隊、中國隊同分B組，要拚進8強有難度，但外界評估，今年的澳洲隊也不太好對付。
澳洲隊陣容中，除了多名在美職打拚的好手歸隊，再從澳洲職棒中挑選出約20位明星球員，實力不容輕忽，其中投手群中有了包括韓德瑞克斯（Liam Hendriks）、莫伊蘭（Peter Moylan)等數名大聯盟級投手助陣，提升整體戰力。
運動家的韓德瑞克斯（Liam Hendriks），去年在大聯盟後援出賽53場，自責分率3.76；王建民去年在皇家隊的隊友莫伊蘭則曾在2006年參與首屆經典賽，另外包括曾來台加入義大犀牛的洋投史密斯（Ryan Rowland-Smith）、前Lamigo桃猿洋投索爾（Ryan Searle）也都在今年澳洲隊名單中。
相對於星度較高投手陣容，澳洲隊野手群則以澳職球員為主體，僅28歲的內野手貝瑞斯福德（James Beresford）去年短暫上過大聯盟，今年是他第3度參與經典賽，32歲的內野手休斯（Luke Hughes）也是連3屆參賽，在剛結束的澳職球季繳出不錯表現。
經典賽首輪B組賽事中，以實力強悍的日本、古巴最被看好能出線，但以澳洲隊今年陣容，也並非沒機會一拚，中國隊則是在有了華裔球星的助陣之下，打造出「史上最強」代表隊，可能全力抓澳洲隊搶勝。
(中時電子報)
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