有線電視全數位化 新北：維護收視權益

我要評比

新北市府新聞局今天表示，保障收視戶的權益，有線電視業者間不要惡性競爭，是市府的責任與立場。在有線電視全數位化後，會密切注意業者分組付費的機制，也將傾聽業者心聲。

新北市中和、永和地區的新視波有線電視，為提供用戶更優質的收視服務、提升節目品質，3月開始轉換類比訊號至全數位訊號。

新視波有線電視公司董事長陳煥鵬表示，配合NCC國家通訊傳播委員會的有線電視數位化推動時程，規劃要在今年底全面數位化，3月1日開始，若沒有加裝數位機上盒，將無法收視數位訊號。因此，提供用戶2台數位機上盒免費借用，第3台以上則收押金。

中和區壽德里長呂坤翰說，民眾洽公看見里辦公室的電視畫面變清晰，現在機上盒只要一支遙控器就能使用，相當方便。

全國數位有線電視公司董事長李光漢表示，近日收到很多客戶洽詢稱，有媒體報導，全國數位收視費5年只要3500元。這項報導完全不是事實，即使今年適逢3週年慶，將推出年繳特惠方案，也要每年3600元。對不實陳述深表遺憾，並考慮追訴。

李光漢表示，迎接數位匯流時代，消費者的收視習慣正改變，以技術優勢創造市場區隔，提升技術提供消費者更好的服務，回歸到市場機制。惡性殺價競爭，不足取。

新北市府新聞局長張其強表示，最近都陸續拜訪有線電視，傾聽業者心聲，關注全數位化的軟硬體發展，配合NCC的政策，新北業者必須在11月前，全面數位化，以提供費率審議委員會有時間審議分組付費。

張其強說，新北市有14家系統業者，107萬收視戶，市府原則是，不介入市場機制，但必須注意收視戶權益，也不能有寡佔市場，維護市場秩序，讓收視戶有更多的選擇。1060302

(中央社)