上海登中共黨媒頭版 解讀：曬成績單
人民日報1日在頭版刊載「上海規範領導幹部家屬經商辦企業」文章。分析指出，上海先前存在「貪腐父子兵，撈錢夫妻檔」現象，在中共反貪過程被選為試點，報導旨在曬成績單。
人民日報微信公眾號「俠客島」昨天深夜11時在微信推播「黨報頭版專談上海，意在一個全國性的潛規則」，分析人民日報1日刊載「上海規範領導幹部家屬經商辦企業」一文的用意。
俠客島表示，人民日報把「報眼（頭版頭旁邊）」留給上海，報紙在這個地方處理地方新聞非常少見。要了解箇中原因，得從2014年夏天中共中央第二巡視組巡視上海說起。
巡視組2014年在上海巡視兩個月，當年10月30日說明巡視情況，第一句就是，「少數領導幹部配偶子女在其管轄範圍內經商、辦企業，群眾對個別領導幹部的配偶、子女倚仗權力謀取巨額利益反映強烈」。
2015年1月29日，上海在整改方案中，要求對領導幹部配偶、子女及其配偶經商、辦企業展開專案清理。
同年2月27日，中央深改組會上通過的檔案中出現「上海市開展進一步規範領導幹部配偶、子女及其配偶經商辦企業管理工作的意見」。這是深改組會議上首次出現事關一地的討論案。
從巡視整改意見上升到中央深改組的討論，上海在短短1個月內被確立為改革試點。而且深改組提出的意見不只規範幹部配偶、子女，就連子女的配偶也納入。
2015年3月5日，中共中央總書記習近平參加兩會上海代表團審議，再次肯定上海市委針對少數領導幹部親屬經商、辦企業問題提出的規範意見，要求上海穩妥實施，形成可複製、可推廣成果。
就在上海被確定為改革試點的兩週年之際，人民日報1日刊發這篇關於上海的報導，並於文中提到，已對全市334家單位的2133名市管幹部就配偶、子女及其配偶經商辦企業情況作專案申報等。秀出試點成績單。1060302
(中央社)
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