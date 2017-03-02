張正琪喊冤 台大：依造假行為認定
台大教授張正琪涉入論文爭議，遭台大教評會決議解聘，張正琪今天出面喊冤，認為不符比例原則。校方則說，是依實際造假行為認定，而非僅依照論文是否有勘誤或撤稿。
張正琪今天召開記者會，認為自己是校園政治鬥爭的受害者和代罪羔羊，批評台大教評會審議結果輕重失衡。她指自己受指控的論文中，有幾篇已完成勘誤，獲期刊認可是可接受的錯誤；最爭議的撤稿論文JBC 2008，她則僅是負責潤飾的第三作者。
對此，台大主任秘書林達德表示，「勘誤」裡有沒有造假行為，需要專業檢視。台大組織的調查小組，經過多方查證、交叉比對當事人的說法，再經由專業軟體和專家判斷，才完成調查報告。
林達德表示，教評會是依據兩學院調查小組的報告，經過超過8小時的會議討論，才做出解聘張正琪的結論。後續解聘程序，還會經過系、院、校三級三審，當事人都還有機會陳述意見。
張正琪質疑她沒有適當的答辯機會。林達德解釋，兩學院調查小組因人員不能曝光，調查過程主要以書面往返的方式進行，校級教評會則有請張正琪到場說明，「不能說是黑箱。」
至於張正琪說在調查過程中，曾被校方要求「閉嘴」。林達德還原當時情況，張正琪與另一名遭解聘的教授郭明良，一同到校長室處理辭職聲明，校方指定由主任秘書擔任對外統一發言窗口，「我們不會要一個台大教授閉嘴，怎麼可能這樣。」
台大教評會2月24日公布的聲明，指張正琪有3篇擔任第一作者的論文，分別有圖檔重複套用、以不同實驗圖檔剪接拼貼以及實驗結果、時序、圖檔資料均涉不實的狀況；另一篇遭撤稿的JBC 2008論文，張正琪是實驗實際指導者及投稿論文實際撰寫者。綜整張正琪10年來，涉及多件論文違失，因此予以解聘，並撤銷教授證書、5年內不受理教師資格的申請。1060302
(中央社)
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