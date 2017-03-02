單親爸開車上班 疑身體不適自撞橋墩

台中市62歲林姓男子，昨夜開車上班行經中彰快速道路北屯路段時，疑因身體不適自撞橋墩，送醫後不治，警方指出，林男為單親爸爸，獨自撫養2名女兒，社會局協助安置。

警方調查，62歲林姓男子與妻子離異多年，獨自撫養2名患有智能障礙、不識字的女兒，他在工廠擔任保全，昨日深夜，他自太平住處開車到工廠上班，行經中彰快速道路北屯段時，撞上匝道橋墩。

警方指出，車輛的擋風玻璃疑因撞擊力道過大都已碎裂，車頭也嚴重凹陷，員警趕抵現場發現地上並無剎車痕跡，消防人員緊急將陷入昏迷的林男送醫，急救後仍不治。

警方表示，林男出門前曾向女兒表示身體不適，胸口很悶，未料開車出門上班，還是發生憾事。林男的2名女兒雖已30多歲，但因無行為能力，已通報市府社會局協助安置，並連繫其他親屬協助後續事宜。1060302

(中央社)