金門教育處長客串老師 全縣校長都是學生
金門縣府教育處長李文良今（2）日下午在金鼎國小客串「一日老師」，帶領小朋友上了一堂體育公開課，在全縣近百位觀摩的中小學校長、老師和督學面前，率先示範打開教室的大門，讓社區家長「看見」上課過程，翻轉傳統教學的新課綱精神。
教育部新課綱規畫自2018年開始，全國所有校長、老師每年至少要公開授課1節外，學校也要走入社區，並且要打開教室的大門，讓家長了解及參與子女的學習、成長過程。
李文良處長今天在金鼎國小帶領601班的小朋友，上了一堂打羽毛球的體育課，不但是金門縣教育處長第1次公開上課，也是全國第1個公開授課，啟動開放校園與開放教室新未來的教育處長。平日站在台上講話、授課的校長、主任、督學和老師們，也與台下「學生」一起圍繞觀摩。
縣府指出，以前老師教學是「單打獨鬥」，現在則是講究「團隊合作」，為了上好這一堂課，早在2月10日就提前共同備課，由校長蔡雪芳、課程督學許雪芳、多年國小校長（健體團領域召集人）陳來添、許淳雯主任、李珠江主任、許寓涵老師等人與授課教師李文良一起腦力激盪，針對這班學生的狀況，溝通最佳的上課方式。
福建省政府秘書長翁明志、金鼎國小家長會長林俊也到場參加這堂以「誰羽爭鋒~羽球」為主題的課程，肯定新的教學方式有助於活絡學習動能與增進教學相長的目標。
李文良強調，2018課綱的精神是「後現代主義融合民主主義精神的綜合體」，課堂的主角不再是老師，而是學生。老師們應該多多橫向連結，透過共備共學，在不放棄任何一個孩子的大原則下，透過團隊合作幫孩子建構最完善的學習支持系統，也讓孩子們發揮自己的最大潛能。
(中時)
關鍵字：金門縣府教育處
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