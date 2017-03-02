中石化砸2千億人幣 打造4個世界級煉化基地

中國石化2日宣布，在「十三五」期間，該公司計畫投資2000億元（人民幣，下同），折合新台幣約9200億，全面優化升級打造茂湛、鎮海、上海和南京四個世界級煉化基地。該集團董事長王玉普說，這項計畫主要是因應全球石化產業集群化、規模化的必然發展趨勢，也是引領大陸石化產業轉型升級、整體邁向中高端的戰略舉措，更是提高中石化自身競爭力的重要手段。

(旺報)