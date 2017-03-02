婦人躺臥草堆 暖警救助返家
蘆竹分局南竹所警員莊育禎於日前擔服備勤勤務時接獲民眾報案，稱於在蘆竹區河底橋有民眾需要協助，員警前往發見橋墩旁的草地有一名婦人躺臥草堆，現場員警莊育禎見老嫗痛苦掙扎且行動不便，無力從草地裡爬起，員警已借力方式將該老嫗從草地裡拉起。
老嫗因精神狀況不佳對家中完整地址及電話不清楚，員警立即使用新型M-POLICE警政人臉辨識系統確認老嫗身分，惟於多筆資料中仍無法查明該老嫗之真實身分。警員李國贊見老嫗精神狀況不佳疑似多日未進食，隨即前往附近超商買食品予老嫗食用。
該老嫗於進食後娓娓道出其姓名，惟對住址僅道出南竹路二段一帶，無法明確指明完整地址，李員與莊員便先行開車前往南竹路二段一帶詢問附近住戶欲探知老嫗正確地址，就在警方棄而不捨的努力下終於得知該老嫗實際住處。
(中時)
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