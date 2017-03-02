鐵腕掃蕩湳興市場周圍 市府澄清：僅3條路

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板橋果菜批發市場將啟用，湳興市場周圍逾300名攤商擔心遭全面掃蕩，議員劉美芳服務處2日邀集相關單位舉行說明會。（葉書宏攝）

板橋果菜批發市場將啟用，湳興市場周圍逾300名攤商擔心遭全面掃蕩，議員劉美芳服務處2日邀集相關單位舉行說明會。（葉書宏攝）

板橋果菜批發市場將啟用，湳興市場周圍逾300名攤商擔心遭全面掃蕩，議員劉美芳服務處2日邀集相關單位舉行說明會。（葉書宏攝）

板橋果菜批發市場將啟用，湳興市場周圍逾300名攤商擔心遭全面掃蕩，議員劉美芳服務處2日邀集相關單位舉行說明會。（葉書宏攝）

板橋果菜批發市場將啟用，湳興市場周圍逾300名攤商擔心遭全面掃蕩，議員劉美芳服務處2日邀集相關單位舉行說明會。（葉書宏攝）

新北市板橋果菜批發市場將於4月進駐試營運，外傳市府將鐵腕掃蕩湳興市場周圍零售商，逾300名攤商向議員劉美芳陳情，盼市府可以給條生路。市場處澄清，僅針對館前西路、南雅東路、南雅南路全面掃蕩，營造市容景觀。

湳興市場周圍零售商存在逾30年，外傳板橋果菜批發市場開幕後，市府為維護市容景觀，將強制執法全面掃蕩，攤商由新興里長張志鴻陪同，向議員劉美芳陳情，服務處今（2日）下午邀集市府相關單位說明化解疑慮，百餘名攤商到場表達訴求，雙方各退一步獲得初步共識。

劉美芳指出，市府政策資訊無法有效傳達，以致零售攤商將被掃蕩傳言四起，透過說明會，一方面讓攤商了解市府政策，另一方面建立政府與民間雙向的溝通平台，不致誤會產生。

議員劉美芳服務處主任郭景裕指出，雖然未來批發商遷入新市場後，館前西路、南雅東路、南雅南路將會淨空，但為整頓市容環境及交通，大家互相各退一步，現場多數業者均表示會配合。

新北市市場處攤販管理科長姜俊銘指出，並非全面掃蕩，為維護市容景觀，板橋果菜批發市場營運後，將針對館前西路、南雅東路、南雅南路全面掃蕩，所有批發商將進入批發市場交易，大型貨車占據道路的畫面將不復見。

姜俊銘指出，湳興市場周圍零售商將繼續生存，下月將邀集相關單位重新畫線規劃，方便市民通行又讓攤商得以繼續生活，另外，將協助周圍零售商籌組自治會，自行管理，讓資訊傳遞更為便利。

(中時)