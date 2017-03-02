北韓：疑似金正男男子可能死於心臟病

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北韓今天表示，強力跡象顯示，馬來西亞吉隆坡國際機場死亡的北韓籍男子，可能是因為心臟病發而死。

大馬政府表示，這名男子是北韓領導人金正恩異母兄長，遭高度致命VX神經毒劑毒殺身亡。北韓當局則否認死者是金正男。

路透社報導，北韓前常駐聯合國副代表李東日表示，驗屍時發現的有毒物質應該送交禁止化學武器組織（Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons，OPCW）。

李東日在談到使用VX神經毒劑指控時告訴記者：「如果使用屬實，樣本應該送交OPCW辦公室。」1060302

(中央社)