北韓：疑似金正男男子可能死於心臟病

北韓今天表示,強力跡象顯示,馬來西亞吉隆坡國際機場死亡的北韓籍男子,可能是因為心臟病發而死。

大馬政府表示,這名男子是北韓領導人金正恩異母兄長,遭高度致命VX神經毒劑毒殺身亡。北韓當局則否認死者是金正男。

路透社報導,北韓前常駐聯合國副代表李東日表示,驗屍時發現的有毒物質應該送交禁止化學武器組織(Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons,OPCW)。

李東日在談到使用VX神經毒劑指控時告訴記者:「如果使用屬實,樣本應該送交OPCW辦公室。」1060302

(中央社)