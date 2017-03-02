搭大眾運輸吸空汙 藍委要求環保署報告

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英國研究搭乘大眾交通運輸工具吸入空汙比例高於開車，國民黨立委蔣萬安提案，因政府鼓勵民眾搭乘大眾交通運輸工具，有必要進行了解，要求環保署6個月內向立法院報告。

英國薩里大學研究顯示，搭乘大眾交通運輸工具(公車、地鐵)，吸入空汙比例是開車族的2至5倍之多，影響人體健康甚鉅。

對此，蔣萬安今天在立法院社環委員會提案指出，因政府多鼓勵、宣導民眾搭乘大眾交通運輸工具，為維護民眾身體健康，實有必要了解搭乘大眾交通運輸工具時之空氣品質狀況，並因應空汙情況採取保護措施。

蔣萬安說，要求環保署偕同交通部針對台北、台中、高雄之主要交通幹道、公車、鐵路及捷運站設置空氣品質偵測器，檢測相關空汙數值，並就搭乘時之空汙數值狀態提出相對應保護措施，並於6個月內向立法院報告。1060302

(中央社)