重慶警方破偽鈔集團 花20小時清點
重慶巫溪縣警方近日破獲一起製造假幣案，查獲涉案假幣280萬元（人民幣，下同），抓獲犯罪嫌疑人4人。值得注意的是，在這起案件中，犯嫌製造的並非面額最大的百元紙鈔，而全是20元面值的假幣。
中央電視台報導，去年8月，重慶巫溪警方接獲舉報，稱有人製造假幣並在網上販賣。警方偵查發現，向姓犯嫌多次透過快遞公司收寄偽鈔，佯稱是寄送「印刷品」，並不斷變換收貨地點和聯繫方式。
警方分赴陝西、四川等地展開調查，發現這是一起集團作案，製造、加工、銷售分工明確，一般一張20元面額的假幣，網上售價為8角錢。
警方共繳獲偽鈔位280萬元，4名犯嫌已被依法移送至檢察機關。光是清點這些偽鈔就花了20個小時。
(旺報)
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