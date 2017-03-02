桌球王子江宏傑，替台灣農產行銷代言

「桌球王子」江宏傑擔任台灣農產代言人，親手製作沙拉與愛妻、日籍桌球好手福原愛分享台灣味。（林宏聰攝）

行政院農委會今年邀高雄市等8縣市首長、副首長赴日，參加「FOODEX JAPAN 2017東京國際食品展」，主辦單位還邀「桌球王子」江宏傑當代言人，手作沙拉與愛妻、日籍桌球好手福原愛分享台灣味，甜蜜行銷台灣農產。

高市農業局長蔡復進表示，中央農委會今年邀集新北市、台中市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東市共同參加東京國際食品展，此次由高雄承辦，高雄市長陳菊4日將先赴日本，農委會主委林聰賢則於隔日率其他縣市首長前往。

主辦單位特別邀請桌球王子江宏傑擔任農產行銷特使，他與日本好手福原愛的跨國戀情修成正果，受到台日兩地球迷關注，這次透過台灣江宏傑的推薦，希望爭取更多日本民眾認同，進而認識台灣優質健康農產品。

江宏傑先為台灣農產拍攝影片，製作手作沙拉，特別取名「『愛』的台灣味」，無私將獻給愛妻福原愛的台灣好滋味，也分享給台日朋友，主辦單位希望透過短片教學，讓網友學會隨處、隨手做出健康好料理。

江宏傑說，平時透過桌球揚名國際，這次希望也將台灣農產品推向日本，他製作這道「『愛』的台灣味」，採用彩色蘿蔔、萵苣、鳳梨、香蕉、地瓜、龍眼、芒果、洛神花及秋葵等蔬果乾，再淋上果醋及蜂蜜調成的沙拉醬，簡單又好吃。

(中時)