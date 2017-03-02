美制裁俄 印度向俄採購戰略武器遇障礙

印度向俄羅斯採購戰略武器，包括55億美元採購4艘隱形巡防艦，都因美國對俄羅斯制裁，讓印度銀行無法替這些俄羅斯軍火公司提出必要擔保而生變。

印度「經濟日報」（Economic Times）引述熟悉內情人士談話指出，這讓印度非常關切。

印度和俄羅斯去年10月簽署合約，印度將向俄國採購4艘塔瓦級（Talwar-class，又稱Project 1135.6 class）具隱形功能的巡防艦，其中兩艘在印度生產，並協助印度建造造船基礎設施。

此外，印度海軍準備採購下一代潛艦的P75I計畫，俄羅斯也是關鍵競標者，與採購巡防艦一樣，也遇到相同的障礙。

根據印度的規定，所有外國國防設備投標者，在投標前都必須與印度指定的印度本地銀行合作，由這些銀行就採購案提供擔保。

但美國把「俄羅斯聯合造船公司」（United Shipbuilding Corporation）列入「特別指定之國民或禁止往來名單」（SDN），去年更擴大到這家公司附屬的各個公司法人，讓印度沒有任何一家銀行可以處理SDN上的任何實體公司和法人，並提供擔保。

一名官員私下透露，由於國際貿易都涉及美元，任何一家銀行都不得不遵守美國上述制裁名單的規定。

官員說，現在唯有印度修改規定，才能讓俄羅斯聯合造船等公司拿到印度銀行出具的銀行擔保。

印度與俄羅斯間最大的一筆軍購交易，是用來封鎖巴基斯坦領空及抵抗中國大陸入侵的S-400防空飛彈系統，現在也同樣面臨美國對俄羅斯的制裁，而出現不確定因素。1060302

(中央社)