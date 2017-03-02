世新承諾書惹議 教部2週內清查各校

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世新大學與中國大陸學校交流時，簽署承諾書保證不從事「一中一台」等活動，引發爭議。朝野立委擔心其他學校也有類似狀況，教育部承諾在2週內完成清查。

根據「自由時報」報導，世新大學終身教育學院去年12月20日發出簽署研修承諾書，邀請11名陸生今年2到6月來台上課。承諾書保證「課程內容不涉及任何政治敏感活動」，且不從事任何有關「一中一台」、「兩個中國」、「台灣獨立」等方面活動。

教育部長潘文忠今天到立法院教育及文化委員會備詢，多位立委問及此事，並擔心其他學校在兩岸交流時，也曾簽署過類似文件。

潘文忠表示，按照媒體報導的承諾書內容，已違反兩岸人民關係條例第33-3條。依法台灣學校與大陸學校的書面約定合作行為，應先向教育部申報，且合作內容不得違反法令規定或涉有政治性內容。

對此，世新大學公共事務長葉一璋解釋，研修承諾書僅是避開政治敏感議題，和媒體所說的「一中承諾書」不能畫上等號。他並認為，承諾書只是個案學習內容說明，兩造不是學校與學校，因此並非個別締結聯盟或合作行為的約定，應該不用申報，將再和教育部解釋。

教育部國際及兩岸教育司長楊敏玲稍晚表示，已要求世新大學提報過程及適用對象，將在一週內查處，若確有違法可依兩岸人民關係條例處最低1萬、最高50萬元罰鍰，並限期改善。

另外，楊敏玲也提到，教育部將在2週內清查全國各大專校院與大陸交流狀況，察看是否有類似狀況。1060302

(中央社)