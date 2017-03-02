世新承諾書惹議 教部2週內清查各校
世新大學與中國大陸學校交流時，簽署承諾書保證不從事「一中一台」等活動，引發爭議。朝野立委擔心其他學校也有類似狀況，教育部承諾在2週內完成清查。
根據「自由時報」報導，世新大學終身教育學院去年12月20日發出簽署研修承諾書，邀請11名陸生今年2到6月來台上課。承諾書保證「課程內容不涉及任何政治敏感活動」，且不從事任何有關「一中一台」、「兩個中國」、「台灣獨立」等方面活動。
教育部長潘文忠今天到立法院教育及文化委員會備詢，多位立委問及此事，並擔心其他學校在兩岸交流時，也曾簽署過類似文件。
潘文忠表示，按照媒體報導的承諾書內容，已違反兩岸人民關係條例第33-3條。依法台灣學校與大陸學校的書面約定合作行為，應先向教育部申報，且合作內容不得違反法令規定或涉有政治性內容。
對此，世新大學公共事務長葉一璋解釋，研修承諾書僅是避開政治敏感議題，和媒體所說的「一中承諾書」不能畫上等號。他並認為，承諾書只是個案學習內容說明，兩造不是學校與學校，因此並非個別締結聯盟或合作行為的約定，應該不用申報，將再和教育部解釋。
教育部國際及兩岸教育司長楊敏玲稍晚表示，已要求世新大學提報過程及適用對象，將在一週內查處，若確有違法可依兩岸人民關係條例處最低1萬、最高50萬元罰鍰，並限期改善。
另外，楊敏玲也提到，教育部將在2週內清查全國各大專校院與大陸交流狀況，察看是否有類似狀況。1060302
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。