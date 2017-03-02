菲人對美信任下滑 對陸俄上升
在菲律賓總統杜特蒂帶頭轉向之下，菲律賓民眾對美國的信任度略有下滑，對中國大陸以及俄國的信任度則呈現上升。
菲律賓民調機構「社會氣象站」（SWS）今天公布去年12月3日至6日所作調查，發現菲律賓人對美國的淨信任度從前一次的+66降至+59。
另方面，菲律賓人對中國大陸的淨信任度從-33大幅升至+9，是自2012年以來首次取得正位數；菲律賓人對俄國的淨信任度，也從-17升至+9，自1995年12月以來首次取得正位數。
根據社會氣象站的對照表，+9的評級為「持平」。
菲律賓人對澳大利亞與日本的淨信任度均為+37。
社會氣象站訪問了1500名樣本，誤差值正負3%。本期調查之前不久，杜特蒂多次抨擊美國干預菲國掃毒行動，並在祕魯召開的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會上，與大陸國家主席習近平及俄羅斯總統蒲亭會面。1060302
(中央社)
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