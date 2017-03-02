安倍著眼3任首相 修憲計畫可望落實
日本首相安倍晉三已是七大工業國集團（G7）當中，穩定執政的少數領袖之一，其所屬的政黨將修改規定，准許他第3度取得3年任期後，安倍可望成為日本在位時間最長的首相。
路透社報導，這將給予安倍完成目標的機會，修訂由美國草擬、且未曾修改過的戰後憲法。先前曾擔任首相的安倍於2007年辭職後，開啟了一段首相人選有如旋轉門般快速更迭的時期。
日本國內在修訂憲法中倡議和平主義的第9條，以放鬆對軍隊限制方面意見仍有分歧，然而，隨著中國大陸的區域影響力不斷增加，為支持修憲的保守派人士增添新的動力。
談及可能展開第3任期，安倍的親密盟友、前文部科學大臣下村博文受訪時告訴路透社，「修憲將會是重要主題」。
他說，日本正面臨人口老化和減少等根深蒂固的問題，安倍也將在這些困境中，聚焦振興經濟。
「自由民主黨」（LDP）預計5日將正式修改1項規定，允許黨總裁可3連任3年任期，為安倍在第2任期於2018年9月結束後，能繼續角逐首相鋪路。假如自民黨依然掌權，安倍極可能繼續擔任首相。
不過下村說，日本仍須於2018年底前舉行下次大選，隔年參院也必須舉行選舉，因此即使自民黨修改黨規，一切仍充滿不確定。
下村說：「自民黨黨魁的任期能夠延長，並不代表他能繼續擔任首相。」
民粹主義幫助川普贏得美國大選，也使得歐洲右翼政黨崛起，而日本則避開了這波民粹洪流。（譯者：中央社劉文瑜）1060302
(中央社)
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