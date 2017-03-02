徐巧芯再提中影案 蔡正元：最後受重傷的是「偉人」
國民黨政策會執行長蔡正元與馬英九辦公室發言人徐巧芯昨日才因為二二八事件而槓上，今日再度為了中影案而互相攻訐，蔡正元更直接向徐巧芯嗆聲，表示要公開或私下談中影案都可以，但最後受傷的不會是他，而是徐巧芯心中的「偉人」。
因為蔡正元批評前總統馬英九在二二八事件上過於軟弱，徐巧芯回批蔡正元「黨內互打」已是老套，「蔡執行長還玩不膩嗎？」兩人就此點燃戰火。
下午蔡正元再批馬英九，指馬英九享受八年榮華富貴，竟然有資格說蔣中正對二二八有責任，並稱馬任內沒有讓二二八無辜喪生的外省人獲得絲毫賠償，沒有讓蔣介石獲得公正的評論，任綠營說謊造謠還編入教科書。
徐巧芯則回擊蔡正元「嚴以律他，寬以待己」，批評馬時義正辭嚴，卻不提自己擔任中影董事長時，利用減資手段將利益輸送，遭判賠1.7億，真要講誰對國民黨形象造成的傷害大，蔡正元大概無人能出其右。
被提及中影案，蔡正元不甘示弱地回應，表示中影案不管是1.7億元或7.5億元、公開談或私下談都可以，但開戰最後受重傷的人，不會是蔡正元而是妳心中的「偉人」。蔡正元也爆料，除了中影案外，索馬利亞海盜案也和這位「偉人」有關係，如果徐巧芯想要開戰，他一定奉陪到底。
至於徐巧芯提到黨主席洪秀柱，指洪秀柱放縱蔡正元無的放矢砲轟黨主席，蔡正元也回應他不是馬系也不是洪系，要徐巧芯「別想拉洪主席壓我」，更說自己的黨職從來都是義務職，不像她是拿薪水的。
不過徐巧芯對於蔡正元這番話似乎不以為然，在蔡正元這段貼文底下回應「冷靜一點！不要亂森77！」，這段回應也引起蔡正元支持者的不滿，說要冷靜的應該是徐巧芯，還批評她不清楚中影的來龍去脈就這樣攻擊自己人，最後傷的只會是自己。
(中時電子報)
文章來源：蔡正元臉書
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