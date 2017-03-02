堀北真希引退 空靈系超正妹妹被拱出道
28歲日本星堀北真希自嫁給男星山本耕史後，戲劇作品明顯減少，日前突然發表聲明，表示已為人母的她，為了全力守護與家人幸福，決定退出演藝圈，消息震驚各界，也傳出不少經紀公司已把目標轉向與她長相激似的親妹妹原奈奈美，希望能力捧她出道。
旗下2大女星黑木梅莎、堀北真希一個嫁人生子、一個引退，讓經紀公司Sweet Power只能改捧27歲的桐谷美玲。然而不少經紀公司就看上堀北真希(本名原麻里奈)外型亮眼的親妹妹原奈奈美，希望能簽下原奈奈美力捧出道，可惜原奈奈美目前無意當女演員，只想繼續模特兒生涯。
早前原奈奈美就曾被網友起底職業是美睫師，還不時會為雜誌擔任髮型模特兒，空靈大眼加上與姊姊堀北真希神似的甜美臉蛋，讓不少人看完都直呼戀愛了。也難怪在堀北真希宣布引退後，不少網友都希望原奈奈美能繼承姊姊衣缽出道。
(中時電子報)
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