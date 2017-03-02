L小姐曝音檔 疑江蕙女聲：你根本沒在保護我

傳L小姐再爆疑似江蕙錄音檔。（圖／中時資料照片）

台語天后江蕙昨(1日)遭《周刊王》爆料25年前疑與高凌風助理徐聰明有一段情，使徐聰明當時妻子L小姐找警察上門，稍早L小姐再出招，曝光一段疑為江蕙和徐聰明對話的錄音檔，內容包括疑為江蕙的女聲指控男方：「你根本沒有在保護我。」

江蕙曾與張菲、洪榮宏等人傳緋聞，但都無疾而終，據《三立新聞》報導，自稱徐聰明前妻的L小姐今再曝光一段江蕙音檔，內容有江蕙神似的女聲說：「我每天求神拜拜，希望你徐聰明有一個好的什麼什麼，我的想法都希望你好。」

女聲說明眼人一看也清楚是鬥陣（在一起），疑為徐聰明的男子則回：「那你要責怪我什麼啦？」女聲說：「我只不過是問你說，你怎麼會這樣子，你根本沒有在保護我。」

L小姐更爆當時和解書一度難產，主因是江蕙姊姊護妹心切想代簽擋小三指控，最後更爆似江蕙女聲泣訴不想再跟男方碰面，表示不再害怕，男聲最後說：「本來你跟我之間是不能抹滅的嘛。」但對上述爆料，媒體求證江蕙經紀人陳子鴻，暫時未得到回應，故無法得知爆料真實性。

(中時電子報)