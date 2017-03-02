朱俊祥春訓初登板飆147公里 桃猿仍輸SK
Lamigo桃猿今天(2日)在春訓熱身賽交手韓職SK飛龍，先發小將葉文淇主投3.1局狂失8分，而桃猿打線雖然全場敲出13安，且獲得對手10次保送，最終仍無法追回失分，終場以9比6吞下敗仗。
此戰桃猿排出19歲左投葉文淇掛帥，前兩局沒有失分，3局上則是先被敲安打，之後被第4棒的金到炫掃出中外野2分全壘打，進入第4局後更是接連被敲5支安打、投出1次保送，失5分，接替的賴達官又被擊出高飛犧牲打，失分仍記在葉文淇身上，SK飛龍一輪猛攻灌進6分大局。
賴達官在第6局因1次保送和2支安打再丟1分，之後王躍霖、鄭佳銘各投1局，沒再讓SK飛龍添得分數，朱俊祥第8局上場接替，今年春訓初登板就以10球讓對手3上3下，其中送出2K，最快球速147公里。
桃猿打線方面，此戰擔任第4棒的朱育賢，首局就以安打敲回2分打點，單場雙安，第5棒楊岱均則繳出5支3的猛打賞表現，第8棒梁家榮在3打數掃出1支三壘安打，貢獻2分打點。
(中時電子報)
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