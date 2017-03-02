新戲演沒子宮的女人還遭性侵 潘慧如：心疼小嫻

潘慧如新戲演出沒有子宮的女人，事後才知小嫻也有這樣令人心疼的遭遇。（羅永銘、林淑娟攝）

公視人生劇展《十女》導演及演員群。（羅永銘攝）

潘慧如、方志友新戲飾演姊妹。（羅永銘攝）

小嫻日前驚爆天生沒有子宮而無法生育，由真人真事改編、潘慧如主演的公視人生劇展《十女》，巧合也是描述一位沒有子宮的女人，甚至經歷悲慘的性侵。潘慧如坦言日前看到小嫻新聞時覺得震驚且難過，心疼她，但也替她有一個很棒的老公及愛她的家人而高興。她原本很想發簡訊為小嫻打氣，後來覺得「我畢竟沒有真正經歷過，而且實在不知道要說什麼」，因此打消念頭。

潘慧如說，她很難想像小嫻當初是怎麼走出來的，因為對一個女人來說，沒有子宮真的太恐怖，且她在戲中是被性侵送醫，才知道自己沒子宮，因此面臨雙重打擊。她仔細思考過，如果她是真實事件的女主角，可能會走不出來而步上絕路。演出當時，她每天情緒都很down，常思考「到底是被強暴痛苦，還是沒子宮痛苦」，她的答案是前者，「因為被強暴的女生會覺得自己不完整、不乾淨，但沒有子宮，現在醫學很進步，還有其他方法可以生育」。

趙駿亞飾演對潘慧如不離不棄的深情暖男，兩人過去就合作過大愛的戲，這次兩人還有床戲，但因女主角曾被性侵而對魚水之歡懷有陰影，因此過程緊繃。雖然劇本沒要求，但趙駿亞特別設計「伸舌頭」，事前也先跟潘溝通，認為這樣才能突顯她在親熱時會懼怕的身心狀態。潘慧如說，她很確定趙對她完全沒有遐想，兩年前第一次合作時，趙就常跟她聊當下的感情困擾，她當時還心想「我們有這麼熟嗎」。

趙駿亞坦言現在有交往近1年的圈外女友，他不否認但也不想多聊，被逼急了才說：「我以前愛得太勇敢了，但是都沒結果。」他說，跟每任女友都是以結婚為前提交往，但沒有一個有結果，他跟前女友高宇蓁分手後仍是朋友，但為顧及現任女友感受，原本自己很愛在對方臉書搞三八、瞎留言，現在也不敢了。

《十女》將在本周日（3/5）晚間10時，公視首播。該劇描述天生就沒有子宮的李欣玫（潘慧如飾），面臨男友陳子傑（趙駿亞飾）真誠求愛，卻因心中陰影無法坦然面對。欣玫母親陳淑娟（張倩飾）因未能生給女兒完整無缺的身體，感到無比的自責愧疚。欣玫的妹妹李欣怡（方志友飾）則對姊姊因身體缺陷怪罪母親，進而疏離家庭的作法，感到萬般憤怒。欣怡的男友黃耀庭（鐘政均飾），一天到晚扮演著和事佬期盼希望姊妹和好，但總是屢屢遭到欣怡的白眼對待。

曾以公視人生劇展《回家路上》入圍迷你劇最佳女配角的潘慧如，《十女》劇中挑樑詮釋命運坎坷的女人，角色吃重且犧牲；潘慧如開演不過３分鐘即是她與趙駿亞情緒濃厚的床戲；85分鐘的單元劇即有8場哭戲，幾乎每十分鐘就來一場！

導演張家政形容「慧如的感情戲，眼淚像自來水一樣說來就來」，曾與小嫻合作的他也說：「希望《十女》讓觀眾體認，親人、愛情的滋潤，可以讓有殘缺或受過傷害的人走出陰暗面、迎向陽光。」

(中時)