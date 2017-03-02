連假吃太好！婦人戒指卡住 急向消防員求救

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陳姓婦人手指被戒指卡住，向消防隊員求救。（林宏聰翻攝）

二二八假期吃太撐，這下糗了！高市林園區40歲陳姓婦人1日深夜無奈到消防分隊求救，說她這幾天身材發福，婚戒卡住手指拖不下來，指頭已腫脹發黑，情急下只好請消防人員幫忙，警消以電動沙輪破壞戒指，花了10多分鐘總算讓她脫困。

陳女昨晚11點多，表情困窘地跑到林園消防分隊求救，她捧著末端開始發黑的手指說，因為前幾天二二八廉價，與家人出遊，天天大魚大肉，結果身材瞬間發福，前天晚上入睡前發現手指被戒指勒得有些發紅。

陳女想將戒指脫除，沒想到越試越緊，她也不好意思向別人開口，硬撐著入睡，結果一覺醒來狀況更嚴重，拖到深夜實在沒辦法，只好找消防隊幫忙。

林園分隊消防隊員起初拿出魚線，搭配肥皂水試著拔除戒指，但陳女手指腫脹嚴重，魚線一纏就痛到哀嚎，警消只好出動電動小沙輪，邊磨邊切，慢慢讓戒指產生缺口，並不斷滴冷水降溫，最後以尖嘴鉗將戒指夾斷。

陳女從頭到尾表情痛苦，直到戒指成功脫除，才破涕為笑，頻頻向消防隊員道謝。

林園消防分隊提醒，若戒指太緊造成手指紅腫、疼痛，末梢血液循環不良，可能導致局部組織壞死，甚至需要截肢，民眾遇到這種狀況，千萬別用力硬扯，建議以冰敷方式，高舉患處消腫，接著以清潔劑等油類潤滑後試著輕輕摘下，如果完全無效，可盡快就近找消防隊協助。

(中時)