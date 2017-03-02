雲林率先垃圾隨袋徵收？民眾：等經濟好吧
為達垃圾減量，環保署長李應元今天在立院衛環委員會表示，雲林縣將率先辦理垃圾隨袋徵收，消息傳回雲林縣一片譁然。環保局長林長造強調，雲林縣目前要做的是垃圾隨袋徵收的「前置作業」，亦即垃圾分類。
李應元在立院說，垃圾隨袋徵收政策採因地制宜推動，雲林縣將率先辦理，斗六、斗南都會先行開始試辦。
消息傳回斗六市、斗南鎮，民眾一片罵聲，一名婦女認為，「不可以啦」做農的那麼辛苦，一個月賺不了多少錢，垃圾袋又要多收錢，做生意的也不好，現在實施不公平。
斗六市一名男士也表示，台北經濟好、人多、垃圾不好處理，但鄉下垃圾不是很多，垃圾隨袋徵收多加一筆支出，對負擔很大，經濟好徵收一些還沒關係，應該暫緩等經濟好再實施，接受度會好一點。
環保局長林長造表示，縣長李進勇年初提出垃圾短、中、長期計畫，垃圾隨袋徵收是中長期以後的事，目前要推的是垃圾源頭減量。
林長造說，其實垃圾分類做得好，可回收資源、廚餘分出來之後，委外燒的垃圾量就降低，民眾建立垃圾分類的觀念，未來推垃圾隨袋徵收比較容易水到渠成，這雖是好政策但需要相關配套，雲林縣政府要做的是前期作業。
他解釋，十六縣市政府都沒開始推，原因是民眾可能會開始亂丟垃圾，政府必須要有非常龐大的稽查人力，鄉下縣市比較節儉，可能會寧願省錢，把垃圾丟到窮鄉僻野之處；再者是便利商店不普及，台北市三五步就一家便利商店，雲林縣要在哪邊賣呢？
(中時)
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