丹尼伯恩金金計較 快速演奏四季為省錢

法國喜劇演員丹尼伯恩在電影「金金計較」當中，飾演一名才華橫溢、卻吝嗇無比小提琴家的奇遇，一場他為省電費趕回家，把全長將近1小時的韋瓦第「四季」，以12分鐘演奏完畢，

丹尼伯恩（Danny Boon）近期演出的電影，連連刷新法國電影票房，他去年橫掃法國票房、八週創下新台幣7億元的冠軍喜劇「金金計較」，也將於近日在台灣登場。劇情描述一名才華橫溢、卻吝嗇無比小提琴家的爆笑奇遇，片中他為省錢花招百出，讓人笑到噴飯。

「金金計較」一場丹尼伯恩為省電費趕回家關燈，硬是把全長將近一小時的韋瓦第「四季」，破天荒以12分鐘演奏完畢，竟獲得滿堂彩，還被稱讚「好膽識」。

最特別的是，丹尼伯恩為顯出小氣個性，從頭到尾只穿一套衣服演出，但他越是小氣、電影越是大賣，還有觀眾笑到鼓掌叫好「怎麼會有這小氣的人」。這部充滿歡笑的電影「金金計較」將於3月10日在台上映。1060302

(中央社)