金正男案唯一落網北韓嫌犯 大馬將驅逐
馬來西亞當局今天表示，唯一因戲劇性的金正男機場遇刺案被捕的北韓嫌犯，將被驅逐出境。此時大馬突然宣布，取消給予北韓的免簽證待遇。
法新社報導，當局採取這項行動的前1天，2名年輕女嫌出庭受審。她們被控以禁用的神經性毒劑殺害北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男。
馬來西亞檢察總長阿班迪（Mohamed Apandi Ali）表示，上述嫌犯、47歲的李正哲（Ri Jong Chol，譯音）明天將獲釋並驅逐出境。
阿班迪說：「他現在是自由人。他的拘留到期了，沒有足夠證據起訴他。」
「他沒有合法的（旅行）證件，所以我們會將他驅逐出境。」
另有7名涉及這起命案的北韓嫌犯遭到通緝，包括1名外交官及1名航空公司員工，據信他們還在馬來西亞境內。
此外據悉有4名嫌犯已在案發當天逃回平壤。
李正哲在金正男遇害數日後落網。金正男是在吉隆坡國際機場等候搭乘前往澳門班機時遭到攻擊，在極度痛苦中死去。（譯者：中央社廖禹揚）1060302
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。