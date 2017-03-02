金正男案唯一落網北韓嫌犯 大馬將驅逐

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馬來西亞當局今天表示，唯一因戲劇性的金正男機場遇刺案被捕的北韓嫌犯，將被驅逐出境。此時大馬突然宣布，取消給予北韓的免簽證待遇。

法新社報導，當局採取這項行動的前1天，2名年輕女嫌出庭受審。她們被控以禁用的神經性毒劑殺害北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男。

馬來西亞檢察總長阿班迪（Mohamed Apandi Ali）表示，上述嫌犯、47歲的李正哲（Ri Jong Chol，譯音）明天將獲釋並驅逐出境。

阿班迪說：「他現在是自由人。他的拘留到期了，沒有足夠證據起訴他。」

「他沒有合法的（旅行）證件，所以我們會將他驅逐出境。」

另有7名涉及這起命案的北韓嫌犯遭到通緝，包括1名外交官及1名航空公司員工，據信他們還在馬來西亞境內。

此外據悉有4名嫌犯已在案發當天逃回平壤。

李正哲在金正男遇害數日後落網。金正男是在吉隆坡國際機場等候搭乘前往澳門班機時遭到攻擊，在極度痛苦中死去。（譯者：中央社廖禹揚）1060302

(中央社)