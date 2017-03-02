毒品尿液篩檢確陽率0.41% 法部：誤解

我要評比

國防部公布104年各部會尿液篩檢成果，法務部「確陽率」為0.41%，在各部會中排名第二。法務部今晚澄清說這是誤解，與實情有違。是針對特定收容人等4類對象尿液採驗的結果。

立法院外交及國防委員會，今天邀請國防部長馮世寬專案報告「國軍反毒具體作為」。

國防部比較104年各部會的尿液篩檢成果，指出該年度篩檢94萬人次，比其他部會都多，確陽率0.08%則明顯低於其他部會，包括教育部為4.66%、法務部為0.41%、經濟部0.18%、交通部0.05%、海巡署0.02%。

法務部指出，依「特定人員尿液採驗辦法」規定，法務部在104年度，對4類對象進行實施尿液採驗。第一、矯正機關特定收容人；第二、曾有違反毒品危害防制條例行為，經准許易服社會勞動的社會勞動人。

第三、曾有違反毒品危害防制條例行為的受保護管束人，於保護管束期間，有事實足認有施用毒品嫌疑，經檢察官認為有必要實施尿液檢驗者；第四、法務部調查局毒品專庫保管人員、毒品檢驗人員及外勤單位實際參與查緝毒品人員等類人員，實施尿液採驗。

法務部說，該年度列管總人數為62570人，採驗人次為178810次，其中呈現陽性反應的為736人次，尿液中呈陽性比率為0.41%，「其中法務部調查局之前開特定人員，並無任何人呈陽性反應」。

法務部表示，媒體報導以「法務部」為名，未區分上開資料中受驗對象，造成外界誤解是法務部及所屬機關員工或其他工作人員，尿液篩檢涉嫌吸毒等，與實情有違。1060302

(中央社)