疑強風奪命 越勞墜地送醫不治

台中市大雅區神林路一處鐵皮工地下午1時許發生工安意外，38歲阮姓越南籍勞工要爬上2樓鋼架施工，疑一陣強風吹過，阮男不慎失足跌落地面，其他員工聽聞巨響趕往查看，發現阮男躺在地上，趕緊為其施做CPR，並打119求救；消防分隊獲報到場，將阮男送往清泉醫院急救，因頭部重創，昏迷指數3，經轉送梧棲童綜合醫院，晚間6時許宣告不治。

(中時)