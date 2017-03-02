4000人大隊接力！一起來「玩運動，動健康」

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新北市政府教育局今日在板橋第一運動場舉辦4000人大隊接力賽。（葉書宏攝）

新北市政府教育局今日在板橋第一運動場舉辦4000人大隊接力賽。（葉書宏攝）

新北市政府教育局今（2）日在板橋第一運動場舉辦4000人大隊接力賽，市長朱立倫帶領現場近4000位參加大隊接力的學生學校行政組選手，一起做健康操，並向參賽選手擊掌鼓勵，同時為行政組競賽隊伍鳴槍起跑。

教育局在校園力推「玩運動」政策，今年以「動出健康、玩出快樂、游出活力、跑出自信」為年度主題，自3月份起陸續辦理大隊接力等12種校園班際性普及化運動競賽，並以象徵「跑出自信」的大隊接力競賽做為開端。

朱立倫表示，依據教育部體育署統計，本市學生體適能通過率已自100學年度的41.37％提升到104學年度61.65％，其中104學年度通過率更是高於全國平均值，列全國第二，顯示本市學生運動參與成效的進步與成長。

今年教育局規畫的運動樂活系列活動非常豐富多元，在「3對3籃球」增加國小組、國中組競賽讓更多年段的學生能夠參與，並結合游泳、跑步運動增辦了「小鐵人競賽」。

在大隊接力、樂樂棒、躲避球、3對3籃球、班際拔河及夏季班際飆泳賽等特別舉辦行政組競賽，希望透過師長們積極的參與，帶領學生一起「玩運動，動健康」，帶動校園愛運動的風氣，甚至進一步讓孩子們回到家中，帶動長輩們一起動起來。

教育局指出，為倍增校園運動人口並養成學生規律運動習慣，新北市近年除了積極舉辦各項校園普及化運動外，也鼓勵各校使用樂趣化教材，結合現有健康與體育領域課程發展校內多元、創意的班際競賽活動，例如透過本市健體輔導團協助研發設計，秀朗國小利用課間時間舉辦「創意球類競賽」，以簡單遊戲規則與球具，發展「汽排球、彈接球、傳接球、達陣」等班際競賽。

此外，各校也積極推動SH150政策，利用晨間、課間及課後時段，發展多樣、創意有趣的校本特色活動，增加學生運動參與的機會與動機。

(中時)