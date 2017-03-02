道指飛越21,000 這3檔carry的

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美股金牛越跑越來勁，主要指數持續改寫歷史新高，其中道瓊工業指數更已衝破21,000點大關，並締造短短24個交易日狂飆1,000大點的驚人紀錄，大盤能有這番成績主要是靠蘋果(Apple)、波音(Boeing)與高盛(Goldman Sachs)這3檔個股帶頭衝鋒。

道指這一波1,000點猛烈攻勢，有3大個股貢獻最大，分別是蘋果的123點、波音的114點與高盛的105點，3檔個股合計為道指挹注342點，占大盤同期漲點的3分之1。

(工商)