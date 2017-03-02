搭公車念錯一個字 9旬老翁受困外縣市

台北市一名高齡92歲潘姓老翁，2日上午獨自出門搭公車要到附近興隆國小，卻因為口音讓司機誤會，最後竟被載到離家20公里遠的汐止金龍國小下車，險些迷路回不了家，經當地警方通知老翁家人領回，才結束這場驚魂記。

今天下午1時許汐止警分局社后派出所警員張繼文、徐得彧接獲民眾報案，在康寧街發現一名老翁坐在店門口，神情徬徨無助，於是暫時將老翁帶回派出所安置。

警方表示，潘姓老翁（92歲）當天上午從台北市文山住家出門，搭公車要到鄰近興隆國小散步時，卻因為老翁口音濃重，讓司機誤會給予錯誤指示，轉搭好幾班車來到離家20公里遠的汐止金龍國小，最後警方通知潘翁兒子將人帶回家。

(中時)