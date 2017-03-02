美韓軍演 北韓軍方：將採超強硬反制應對

據大陸新華社報導，北韓人民軍總參謀部發言人2日譴責美國與韓國舉行針對北韓的聯合軍演，表示將採取超強硬反制措施予以應對。

北韓官媒朝中社稱，發言人當天發表談話說，1日開始的美韓聯合軍演為史上最大規模，美國投入核動力航母戰鬥群、核潛艇等各類戰略武器。美韓還公開表示，在今年舉行的一系列聯合軍演中將進一步完善旨在對朝實施先發制人打擊的4D作戰計劃，並舉行模擬部署「薩德」系統的有關訓練。

該發言人指出，美國從去年年底秘密向韓國運進600萬噸以上彈藥和裝備，近期還制定緊急疏散駐韓美軍家屬等措施。在這種情況下，此次聯合軍演更具危險性。

發言人說，美韓強行舉行侵朝核戰爭演習，北韓軍隊將採取超強硬反制措施予以應對，北韓武裝力量時刻保持臨戰狀態，並稱盲目追隨美國敵朝政策、參加此次演習的僕從勢力也將成為北韓軍隊的打擊目標。

(旺報)