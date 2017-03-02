網路直播熱 陸媒多鏡頭直播器酷炫登場
中國大陸網路直播風氣興盛，甚至也用在全國「兩會」。今天下午舉行大陸全國政協記者會中，一些陸媒就自行製作出同時有10個以上鏡頭的直播器具，外型各異，吸引不少媒體目光。
由中國大陸光明日報製作的直播器，體積龐大，需要設計背套供操作者背上，再於前方向上下左右伸出多根黑色連桿，號稱可一口氣容納16個直播鏡頭及收音器，其中包括手機及專業微型攝影機，外型有如黑蜘蛛及飛行器的混合體。
由於連桿眾多，設計堪稱複雜，導致這套裝備重達15公斤。但光明日報內部員工倒不認為它像黑蜘蛛或飛行器，而像「鋼鐵俠」的裝扮，因此就把這套直播設備，暱稱為「鋼鐵俠」。
這部「鋼鐵俠」下午由光明日報1名年輕小哥背進中國人民政治協商會議第12屆全國委員會第5次會議（大陸全國政協）開幕前記者會場，立刻引起全場轟動。
在場其他媒體從開場到散場都忙著搶拍「鋼鐵俠」畫面，七嘴八舌詢問功能。這個背器材的小哥旁邊，則陪著一名光明日報的記者，負責回答眾多記者的問題。
除光明日報這部「鋼鐵俠」外，大陸官媒新華社新媒體部門也訂製一套圓盤型直播器，號稱可容納10個直播鏡頭。雖沒有「鋼鐵俠」酷炫，但也受到在場不少媒體的注意。
為安全起見，前兩年在中國大陸「兩會」十分熱門的自拍桿，今年被禁止帶入所有會場。有陸媒記者私下認為，可能是禁令使然，加上網路直播越來越熱門，部份陸媒才會有製作多鏡頭直播器的構想。1060302
(中央社)
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