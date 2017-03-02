剛果東部金礦遇襲 5員工遭綁架

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加拿大Banro公司今天表示，位在剛果民主共和國東部的納摩亞（Namoya）金礦遭疑似民兵攻擊，綁走5名員工，包括1名法國人、1名塔尚尼亞人和3名剛果人。

Banro公司幹部穆特維杜（Crispin Mutwedu）告訴路透社，攻擊行動發生在28日至昨天夜間，目前正進行調查。

他並說，這座金礦近來不斷遭受當地1個民兵組織威脅。

天空新聞網（Sky News）網站報導，Banro在剛果共和國的另一座團吉薩（Twangiza）金礦上月遭武裝搶劫未遂，但在交火中有3名警察和1名歹徒喪生。當時沒有任何東西損失，警方逮捕1名男子。

Banro公司在剛果東部的4座金礦分別在紐約和多倫多上市，近來受到侵佔礦場的非法採礦者以及武裝團體為害。1060302

(中央社)