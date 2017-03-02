車內藏毒心虛 毒犯衝撞員警被捕

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吳姓男子拒檢衝撞員警，被逮起出12公克安非他命，（胡欣男翻攝）

北市警松山分局今（2日）下午執行「封城掃毒」專案勤務，在民生東路5段43號前發現可疑車輛，三民派出所員警立即趨前盤查，30歲吳姓男子因車內藏有毒品，心虛駕車衝撞員警，之後連撞多輛汽機車，被警網包圍逮捕，起出18包，約12公克安非他命，依毒品罪送辦。

警方表示，犯嫌見狀意圖閃躲警方查緝並衝撞員警後逃逸，員警為了閃避造成膝蓋等處受傷，所幸治療包紮後都沒大礙。

警方說，嫌犯於民生東路5段27巷內衝撞停於路旁車輛，造成小客車1部、自小客車2部、機車8部毀損，幸無人受傷，犯嫌駕駛的自小客車亦嚴重毀損，警方隨即上前逮捕並於駕駛座旁查獲第二級毒品安非他命18包，淨重12.01公克，全案依違反毒品防制條例及刑法妨害公務等罪嫌偵辦中。

警方調查，30歲吳姓嫌犯有毒品、侵占等前科，他供稱因車內藏有毒品，怕被警方查獲，才會駕車衝撞員警，另為躲避警方追緝造成多輛汽機車毀損，心中懊悔不已。

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(中時)