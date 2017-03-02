車內藏毒心虛 毒犯衝撞員警被捕
北市警松山分局今（2日）下午執行「封城掃毒」專案勤務，在民生東路5段43號前發現可疑車輛，三民派出所員警立即趨前盤查，30歲吳姓男子因車內藏有毒品，心虛駕車衝撞員警，之後連撞多輛汽機車，被警網包圍逮捕，起出18包，約12公克安非他命，依毒品罪送辦。
警方表示，犯嫌見狀意圖閃躲警方查緝並衝撞員警後逃逸，員警為了閃避造成膝蓋等處受傷，所幸治療包紮後都沒大礙。
警方說，嫌犯於民生東路5段27巷內衝撞停於路旁車輛，造成小客車1部、自小客車2部、機車8部毀損，幸無人受傷，犯嫌駕駛的自小客車亦嚴重毀損，警方隨即上前逮捕並於駕駛座旁查獲第二級毒品安非他命18包，淨重12.01公克，全案依違反毒品防制條例及刑法妨害公務等罪嫌偵辦中。
警方調查，30歲吳姓嫌犯有毒品、侵占等前科，他供稱因車內藏有毒品，怕被警方查獲，才會駕車衝撞員警，另為躲避警方追緝造成多輛汽機車毀損，心中懊悔不已。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。