童軍節來臨 竹縣長頒發「牛、狼、羊」獎

新社國小3年級的陳靖杰（右），為此次活動年紀最小的童子軍，參與動機是「很好玩」，模樣可愛。（莊旻靜攝）

童軍節將至，新竹縣長邱鏡淳（左）赴新竹縣體育場，表揚表現傑出的童子軍。（莊旻靜攝）

童軍節將到，新竹縣長邱鏡淳、新竹縣女童軍會理事長古素珍今天（2日）在新竹縣體育場，頒發代表童子軍最高榮譽的「牛、狼、羊」獎項，義民高中學生彭羿慈參加社區「風華複式童軍團」表現績優，明天（3日）將代表新竹縣，北上接受總統蔡英文表揚。

彭羿慈參加童子軍已有6年時間，童子軍彷彿是她另一個家，將獲總統表揚，也讓她具有榮譽感。仁愛國中3年級的林妤珊，曾參加全國大露營，帶領特教生一同闖關，也曾帶領北京的童軍融入國內童軍活動，她認為參與童軍，可以讓她分享經驗，面對問題時得以溝通、找到解決方式。

此次年紀最小的童子軍為新社國小3年級的陳靖杰，他一開始是因「很好玩」而參與，也跟著年紀較長的童子軍大喊隊呼，模樣十分可愛。邱鏡淳期盼，學生能以「一日童子軍 終生童子軍」為榮，發揮日行一善、團結助人的精神。

(中時)