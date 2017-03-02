童軍節來臨 竹縣長頒發「牛、狼、羊」獎
童軍節將到，新竹縣長邱鏡淳、新竹縣女童軍會理事長古素珍今天（2日）在新竹縣體育場，頒發代表童子軍最高榮譽的「牛、狼、羊」獎項，義民高中學生彭羿慈參加社區「風華複式童軍團」表現績優，明天（3日）將代表新竹縣，北上接受總統蔡英文表揚。
彭羿慈參加童子軍已有6年時間，童子軍彷彿是她另一個家，將獲總統表揚，也讓她具有榮譽感。仁愛國中3年級的林妤珊，曾參加全國大露營，帶領特教生一同闖關，也曾帶領北京的童軍融入國內童軍活動，她認為參與童軍，可以讓她分享經驗，面對問題時得以溝通、找到解決方式。
此次年紀最小的童子軍為新社國小3年級的陳靖杰，他一開始是因「很好玩」而參與，也跟著年紀較長的童子軍大喊隊呼，模樣十分可愛。邱鏡淳期盼，學生能以「一日童子軍 終生童子軍」為榮，發揮日行一善、團結助人的精神。
(中時)
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