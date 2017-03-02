前夫想送法拉利 海倫清桃開腔：希望戴先生折現

海倫清桃昨辦感恩慈善春酒，戴發奎閃電現身。（圖／中時資料照片）

海倫清桃希望戴發奎能將想送她的法拉利折現捐給基金會。（圖／翻攝自海倫清桃臉書）

海倫清桃年初爆出和戴發奎無性婚姻又離婚風波後，昨(1日)首度現身公開活動，沒想到又遇到前夫搶送花，剛剛海倫清桃在臉書回應，表示若戴發奎真想送法拉利給她，「桃子也希望戴先生折現，把金錢花在基金會上會比買跑車有意義，桃子不需要開跑車人生一樣有意義。」

海倫清桃剛剛表示，昨她舉行感恩慈善春酒活動，除了感謝粉絲參與外，也驚喜前夫戴發奎與好友黃景裕都到場，她承認看到前夫出現確實一度尷尬，但看到戴發奎看起來過得不錯，讓她很欣慰，並祝福對方事業順利。

話鋒一轉，海倫清桃說她看到報導指出，戴發奎有意在她新戲開拍後送給她一輛法拉利，對此，她心領了，說：「假如戴先生是真有這意思，桃子就能夠提前完成自己的夢想，成立新住民基金會，讓這筆錢善用在公益上，桃子這一生並不需要太多的財富，夠用就好，不如將這筆錢用在需要幫助的人身上。」

海倫清桃也強調，若真的要送車，建議戴發奎折現將這筆錢捐給基金會更有意義，並喊話說活著就有希望，「桃子不需要開跑車人生一樣有意義。」

(中時電子報)