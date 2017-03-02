桃園懷德育幼院 14小騎士兩岸騎乘820公里
桃園財團法人懷德風箏緣地育幼院舉辦「希望 愛 傳承－單車環島活動五年計畫 」，今年是計畫的最後1年，實施單車兩岸行，以「轉動心騎跡 文化古巡禮」為主題，開啟另一種國際視野觀的成長挑戰。
14名小騎士23日從院區啟航，並經由台北港，經過平潭、泉州、漳州、廈門到金門後2日返回院區，全程820公里。過程還參觀惠安「石雕文化」、泉州「宗教巡禮」、同安「傳統無毒製香」、漳州「客家土樓文化」、廈門「仙岳山土地公」、鼓浪嶼參觀「各國建築美學」及廈門大學「學術交流」等。
院方說，希望延續公益的精神，因此到金門大同之家扶老攜幼做服務交流，將這份善與愛的力量散發人心。
(中時)
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