夢多揭「日路上沒垃圾」原因 心痛台人亂丟菸蒂

夢多見台灣地上都是亂丟的煙蒂，深感心痛又生氣。（圖／取材自夢多臉書）

夢多臉書全文。（圖／取材自夢多臉書）

日籍藝人夢多（大谷主水）來台發展多年，在節目《2分之1強》成為固定班底，深受粉絲喜愛，今（2日）他在臉書聊起台灣人常向他透露，羨慕日本路上沒有垃圾，加上他親眼看見台人常亂丟菸蒂，令他有感而發呼籲大家要好好珍惜台灣。

夢多今在臉書PO出一張撿垃圾的照片，表示原本怕被誤會，但深思熟慮過後還是決定和大家分享，他說常聽到朋友喊羨慕日本路上很乾淨都沒有垃圾，「因為沒有人丟垃圾，加上像我家比較鄉下的地方，大家互相打掃」，並透露他過世的爸爸還會每天早上5點起來撿垃圾，因為沒人隨便丟垃圾，才使得日本擁有乾淨環境。

接著話鋒一轉，夢多提到台灣很多抽菸的人，卻沒有自己帶隨身攜帶型的煙盒，「我自己已經很討厭抽煙的味道，但是更受不了，很多人抽完直接丟路上」，每每看到此種情況，總讓他又氣又心痛。而夢多也PO出他在路邊撿垃圾的成果，呼籲大家「一個月一次也好，像今天只有10分鐘也好大家有空的時候撿個垃圾吧，也可以當作運動」，盼以後台灣的路上也是乾淨的，夢多身體力行愛台灣，讓網友大受感動。

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(中時電子報)