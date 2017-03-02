板橋就博會4日登場 4000職缺任你選
年後轉職看這邊！新北市就業服務處將於3月4日（本周六）上午10點30分至下午2點30分，於新北市市民廣場舉辦大型就業博覽會，現場有敬鵬電子、宏華國際、壹傳媒、圓山大飯店、春水堂、鼎泰豐及饗食天堂等70家知名廠商設攤，釋出超過4000個工作機會，其中也有1013個兼職職缺。
就服處分析，本次就博會職缺以住宿餐飲業最多，占32％，其次則為一般服務業及其他產業占27％，科技製造業占21％、批發零售業則占20％。而薪資方面，儲備幹部平均起薪35K、餐飲業人員平均薪資約30K至40K，科技業工程師平均薪資則可達50K以上。
另，現場也提供婦女、青年、原住民、身心障礙者就業服務、創業貸款、職業訓練課程等諮詢服務。現場也設按摩小棧，讓求職民中鬆鬆筋骨、消除緊張。相關活動可上「新北市人力網」徵才活動區或電洽0800-091-580（您就業、我幫您）。
(中時)
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