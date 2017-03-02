75歲婦人想見獨居哥哥 遺憾晚了一步

75歲李姓婦人上月27日凌晨3時許隻身從台北南下高雄想見獨居哥哥卻迷路，經高巿警新興分局中山所幫忙，才知哥哥從醫院已轉院到前鎮區一間安養中心，不過李婦卻從電話中得知81歲李兄在2小時離開人世，連警方也遺憾晚了一步。

(中時)