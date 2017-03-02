曾沛慈黑暗面性格大爆發 　崩潰大哭：心痛到沒有知覺了

曾沛慈劇中自我封閉，連鍾承翰也束手無策。（TVBS）

顏嘉樂、曾沛慈演母女感情好。（TVBS）

TVBS《在一起，就好》本週六(3/4)晚上10點將播出精彩完結篇，曾沛慈與顏嘉樂對戲時，回憶起小時候一段悲慘童年，暗黑性格大爆發，情緒瞬間崩潰，當下連短短幾句話都說不清楚，曾沛慈難過說：｢心痛到沒有知覺了。｣

隨著《在一起，就好》進入尾聲，曾沛慈感性地說：｢真的很謝謝韓曉琪讓我發現不一樣的自己。雖然這個角色就某些層面來說，的確有點太理想化，但也讓我相信，這個世界上一定有人這樣活著。｣

曾沛慈在劇中除了面對陳彥允的深情告白將作出抉擇外，戰勝自小的心理陰影更是一大難題，她戲中當著所有人的面前崩潰大哭，關起心門不讓任何人靠近，連戲中男友鍾承翰都束手無策，另有眼尖的觀眾發現鍾承翰消瘦許多，心疼地說：｢拍這樣的劇情，真的好折磨人。｣

回想起與顏嘉樂合作演母女的這段日子，曾沛慈笑說：｢嘉樂姐跟我媽媽的共通點就是很樂觀，我真的很喜歡跟她演母女，很容易勾出我真實的情緒。｣曾沛慈還分享，有次在家裡緊盯著電視看《在一起，就好》，曾媽媽一看到顏嘉樂出場，竟興奮到不行，衝到電視機前面大喊：｢她演得很好耶！｣曾沛慈聽了又好氣又好笑：｢嘉樂姐一出場，她眼裡就沒有我了！｣

歷時四個月的拍攝，《在一起，就好》演員們已培養出深厚情感，曾沛慈表示：｢每次拍到很累時，覺得可以跟大家一起笑鬧是最大的動力，謝謝大家對韓曉琪跟曾沛慈的包容，演員們的相處真的是零距離，是我很珍惜的事。｣鍾承翰也感性地說：｢就像劇名『在一起，就好』，只要跟大家在一起，任何困難都能迎刃而解！｣

飾演電視台執行長的章廣辰，對於和哥哥陳彥允的對戲特別有感：｢彥允會視情況加戲，並帶著我走，很厲害。｣戲中章廣辰的演技也獲得觀眾讚嘆：｢有一個人從頭到尾都這麼討人厭真的太不簡單了！｣

(中時)