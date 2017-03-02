《時來運轉》運彩報報之雷霆韋少獨戰拓荒者雙雄

韋斯布魯克超級大三元，率領雷霆在主場力擒爵士4連勝。(美聯社)

3日上午11:30即將上演雷霆大戰拓荒者，兩隊球風都極具觀賞性，雷霆「韋少」韋斯布魯克（Russell Westbrook）場場展現超人般的全能身手，是本季MVP最熱門人選之一；拓荒者是由利拉德（Damian Lillard）與麥科倫（C.J. McCollum）共同組成後場強力雙箭頭，兩人場均包辦拓荒者四成六的得分分數。周五威少獨戰雙雄的精彩戲碼大家一定不能錯過！

端看兩隊陣容，雷霆近期傷了三年級生歐拉迪波（Victor Oladipo），使威少在進攻方面的角色更為吃重，面對拓荒者雙槍攻勢還有多少餘力防守令人存疑，以外圍戰力與戰術靈活性來看，拓荒者較為吃香。內線方面則是拓荒者近幾年的弱勢所在，本季從勇士挖來強硬內線球員伊澤利（Festus Ezeli）看似不錯的補強，卻因膝傷如今一場也沒有替拓荒者效力，相較之下雷霆的禁區球員身材剽悍、球風強硬，是拓荒者最須操心的地方。

兩隊本季曾兩次交手，各在主場拿下一場勝利，拓荒者在壓制雷霆外線方面做得非常出色，兩役雷霆的三分球命中率均不達三成，三分球在運彩大小玩法中是很重要的參考依據，需要靠強攻內線而取分的雷霆會拖慢比賽節奏，周五之戰首推小分。勝負方面，雷霆掌握了絕對的籃板優勢，可以說是立於不敗之地，拓荒者要贏球命中率必須如兩隊第一次交手一般，達到五成以上的超高水準表現才有機會。

(中時電子報)