學者：天皇訪越象徵高於實質

日本明仁天皇訪越，與越南總理阮春福會面。（美聯社）

輔仁大學日本研究中心研究員張競，在接受《中時電子報》專訪時表示明仁天皇對越南的訪問其實象徵意義遠大於實質。

張競指出，日本明仁天皇預計將在越南停留6日，會見越南政府高層、學界與日本僑民，並參與多項文化交流活動。他強調，僅管越南政府將此項官式訪問主軸定調在文化與親善層面，但是日本媒體卻大事炒作，刻意強調此次出訪戰略意涵，認定其將有助於推進日越雙方戰略安全合作關係。不過他表示，明仁夫婦訪越象徵意義遠高於實質效益。

首先，他針對日本時事通訊社認為天皇在海外具有正面聲譽及影響力，將有助於日本外交政策作為的論調，表示不無是往本身臉上貼金之舉。因為外交作為乃政治菁英理性算計國家利益所得，他國領袖個人聲望等抽象資產，影響效力相當有限。更何況天皇乃虛位元首，河內豈有不知其對東京政策影響能力高低之理？

其次，張競也對共同社的評論提出批判。因為共同社的報導指出，近年來日越關係發展迅速，雙方高層及黨政互訪密切，明確有意建構戰略合作關係；此時天皇到訪將深化雙方理解與信賴。他認為如果要從實質關係出發，2009年雙方建立「戰略夥伴關係」，以及2011年10月再簽「越南國防部與日本防衛省關於雙邊防務合作諒解備忘錄」，才應是日越後續戰略與軍事合作真正基礎所在。

最後，對於日本經濟新聞所謂越南不同於其他亞洲鄰國，與日本並不存在歷史矛盾，甚至還提出越南有人認同日本將其自西方殖民「解放」說法，並據此聯想日越兩國可在南海共同對付中共的說法，張競也深表不以為然。他表示，日本人完全無視於其曾在二次大戰期間與法國殖民當局合作，於越南境內搜刮食糧造成上百萬越南民眾死於饑荒的暴行。

雖然戰後東京曾就此賠償過3900萬美元，但此項史實曾遭胡志明親自書寫於1945年9月2日「越南民主共和國獨立宣言」，河內或許不願再觸痛腳，但東京豈能漠視歷史傷痕自我欺瞞。張競表示，相對來說，西方媒體報導日皇出訪就持平可靠；各主要通訊社將雙方近年關係發展客觀陳述，還報導二戰後日軍人員協助北越擊敗法軍，並與越南女子成婚日後失聯團聚感性故事。

他認為本次日皇出訪越南，亦將接見前日軍越南籍家屬，由此更可看出皇室到訪真正重點。日越雙方早在1973年9月21日就建立外交關係，當時尚處於冷戰高峰時期，河內亦知東京對支持美國與南越遂行越戰不遺餘力，但仍願意務實往來，這點讓張競認為值得台灣方面冷靜觀察。因為越南固然希望獲得日本在南海問題上的同情，但是這卻絕對不代表河內有意加入美日同盟對抗中共。

(中時電子報)