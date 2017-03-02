兵源不足 瑞典宣布將恢復徵兵制

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瑞典今天宣布，今夏開始將重新恢復義務兵役制度，以因應包括來自俄羅斯的全球安全挑戰。

法新社報導，瑞典國防部長胡爾特奎斯特（Peter Hultqvist）告訴TT新聞通訊社（TT news agency）說，「政府希望擁有1個較穩定的兵員供應體系，並強化自身軍事能力，因為安全情勢已經改變」。

位於斯堪的那維亞半島（Scandinavia Peninsula）的瑞典兩個世紀沒有發生武裝衝突，認為徵兵制不符合現代軍隊需求，因此於2010年宣布廢除。

瑞典少數政府預計今天向國會提交法案，於今夏恢復徵兵制，徵召對象為1999年以後出生的男女。

這項徵兵措施料將在國會獲得通過，並取得左派政府和中間偏右反對派同意。

瑞典當局料將從7月1日起動員大約1萬3000名年輕人，但只會根據動機和技能遴選其中4000名18歲男女服役。

2018年1月1日起，瑞典每年都需徵召新兵。（譯者：中央社劉文瑜）1060302

(中央社)