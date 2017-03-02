陸又一高官落馬 政協港澳台僑主任遭查

中共中央紀委監察部網站指出，12屆中國大陸全國政協常委、港澳台僑委員會主任孫懷山，因為涉嫌嚴重違紀，正在接受審查。成為最新落馬的正部級官員。

中共中央紀律檢查委員會與中國大陸監察部網站今天傍晚貼出聲明指出，中國人民政治協商會議第12屆全國委員會常務委員、港澳台僑委員會主任孫懷山涉嫌嚴重違紀，目前正接受組織審查。

聲明並未說明孫懷山為何遭到調查。

香港媒體引述消息指稱，孫懷山是在農曆新年假期後，因為涉嫌貪腐遭到中紀委帶走「雙規」（在規定的時間、地點交代問題），成為最新落馬的正部級官員。也是繼鄭立中之後，另一位遭到調查的廣義涉台官員。

1952年出生於江蘇省漣水縣的孫懷山，出身共青團系統，從1978到1994年一直在共青團中央辦公室工作，一路做到辦公室主任。

新加坡聯合早報報導，他在共青團中央辦公室先後服務過李瑞環、王兆國、胡錦濤、宋德福、李克強等中國大陸領導高層。

根據新華社2月27日的報導，中國大陸政協常委會第19次會議在北京開幕時，多數專委會都是由主任提出工作匯報，唯有港澳台僑委員會是由副主任楊衍銀匯報，孫懷山缺席，當時就有媒體報導他遭到調查的傳聞。中共中紀委監察部今天的聲明，證實了這項傳聞。1060302

(中央社)