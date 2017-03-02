倫敦地標建築 陸地產大亨重金買走

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中國大陸富豪海外購置地產再添一樁。來自重慶的中國大陸房地產大亨張松橋日前透過旗下企業中渝置地，豪砸11.5億英鎊（約台幣435.6億元），買下英國倫敦金融區地標建築。

英國廣播公司（BBC）報導，張松橋買下的是位於倫敦金融區的Leadenhall Street所有權。這座外型獨特、神似居家烹調中用來刨奶酪的建築，是倫敦金融區的最高建築物，也是當地地標。

報導指出，這棟完工於2014年、樓高46層的建築物，原先歸英國土地公司（British Land）和加拿大牛津地產公司（Oxford Properties）所有。

在香港交易所上市的中渝置地日前與這兩家企業達成轉讓協議，中渝置地同意支付總價11.5億英鎊，買下這棟建築。

Leadenhall Street因為建築外型獨特，且地處繁華中心，出租價格一度寫下當時倫敦的辦公樓出租紀錄，保險業龍頭怡安集團等國際知名企業都是這棟建築的租客之一。1060302

(中央社)