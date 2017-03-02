尖石鄉土石崩塌聲響驚人 居民：生活在恐懼中
新竹縣尖石鄉竹60線31公里處、鄰近秀巒部落旁的塔克金溪山壁，自去年10月起陸續傳出崩塌，未料近一周，又出現巨石，甚至因下雨導致滑落溪石堵住河流，有如形成堰塞湖，崩塌聲音日夜不斷，也讓當地居民有如活在恐懼中。尖石鄉公所、經濟部水利署北區水資源局相關工程已發包，最快下周進場。
該路段鄰近秀巒控溪部落，也是通往鎮西堡、司馬庫斯原先主要道路，新竹縣政府、尖石鄉公所自1月24日後實施雙向封閉管制，以免影響行車安全，未料崩塌狀況愈演愈烈，上週甚至出現巨石擋路，下滑的山壁也將溪水堵住，居民形容「有如走山」。
當地的陳姓居民指出，由於該路段旁即為秀巒國小，白天崩塌聲甚至影響孩童上課，夜晚夜深人靜時，石頭下滑聲響更是明顯，干擾睡眠、帶來驚懼，讓居民有如生活在恐懼中，雖目前未傳出人員傷亡，但臨路的3戶人家均已搬離，而當地約有15戶人家，也能耳聞石頭崩塌聲響。
日前下雨，陳姓居民表示，滾落的石頭甚至堵住溪水，讓上游宛如堰塞湖，且有鄰居使用空拍機觀看，發現山坡上還有一顆巨石搖搖欲墜，居民擔心墜落後會影響當地人的安危，希望相關單位能盡早處理。
尖石鄉長雲天寶指出，當地狀況已多次會勘，並由經濟部水利署北區水資源局監測中，也有計畫將施做邊坡防護工程等，竹60線31公里處雙向封閉後，另有替代道路，改走秀巒國小前，依舊可往司馬庫斯、鎮西堡等部落。北水局則回應，日前會勘尚無立即性危險，相關工程已經發包，最快下周將進場。
(中時)
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